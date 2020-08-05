創新舞台劇明年首演　首由機械人完全創作劇本

捷克作家恰佩克（Karel Capek）於1920年創作的科幻舞台劇《羅梭的萬能工人》（R.U.R.），被認為是「機械人」（Robot）一詞的起源。捷克有科研與戲劇專業人員合作，利用人工智能（AI）模型，創作出首個完全由機械人編寫劇本的舞台劇，以紀念「R.U.R」上演100周年。

捷克查爾斯大學的研究人員羅沙（Rudolf Rosa）帶領團隊，與斯凡達劇院、布拉格表演藝術學院合作，利用以往曾成功生成過詩歌和對話等文本片段的GPT2人工智能模型，按照體裁、結構、主題和角色名稱等，創作台詞，並將劇本分成幾個部分生成。

羅沙表示，初步實驗結果令人滿意，但仍需微調以確保劇本的連貫性。這個由AI編寫的戲劇項目名為「THEaiTRE」，由企業家斯圖代尼（Tomas Studenik）提出，團隊將在下月完成劇本，以便專業舞台劇劇團改編和排練，預計將在明年1月首演。

恰佩克寫成「R.U.R」後，翌年開始正式公演，劇本至今已譯成30種語言。該劇曾被加拿大文學批評家克盧特（John Clute）評為經典科幻作品，對科幻文學有深遠影響。