《刺針》編緝：西方將疫情歸咎華　掩飾抗疫失敗

全球新冠肺炎疫情持續,國際醫學期刊《刺針》編緝霍頓(Richard Horton)周一(3日)在英國《衞報》撰文,批評以美國華府為首的西方國家將疫情爆發歸咎中國,圖以反華情緒掩飾自身抗疫失敗。他呼籲全球應合作面對疫情威脅,而非發起中西方之間一輪新冷戰。

文章以《西方國家以反華情緒掩飾自己抗疫失敗》(This wave of anti-China feeling masks the west's own Covid-19 failures)為題,指出中國雖然有問題要解答,包括中國去年12月1日已知首宗病例但為何要整整一個月才向國際社會通報。對於此等高傳染性的病毒,4周的沉默失去寶貴時間警惕全球爆發冠狀病毒的風險。

不過,霍頓認為反華情緒變得不合比例,指出中國科學家對全球認知新冠肺炎作出貢獻,是中國科學家首次於今年1月24日提醒病毒對人類的危險、發現可以人傳人等,醫生果斷地保護中國人民的健康,警告政府及世界有關疫情風險,但西方國家沒有聽取,將疫情歸咎於中國,目的是改寫疫情歷史,邊緣化自身應對疫情的失敗。

霍頓表示,西方國家這種反華態度是大錯特錯,坦言中國是一個複雜的國家,應對疫情、新疆及香港等問題上亦備受批評,不過當前反華情緒已演變成一種令人不快、甚至是種族主義的恐華情緒,威脅國際和平與安全。

文中強調,疫情是人民之間團結的時刻,而非政府之間衝突的時刻,醫學不是為加速中西方之間的新冷戰,是有助國家間建立一種新的契約,不是通過敵對威脅而是通過合作來解決有關問題。

另外,美國國會小組「亞太裔國會議員連線」(CAPAC)上周一(27日)向議員派發《在新冠肺炎疫情下對抗仇外主義的國會成員手冊》,建議他們談及疫情時避用「Chinese」(中國人)、「中國病毒」(China virus)等籠統字眼,亦不應把中國共產黨與中國人和華人混為一談,以免煽動美國反亞裔情緒,令亞裔置身險境。