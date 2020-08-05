接壤中國邊境城市　天然氣爆炸傳15死

由脫北者經營的南韓新聞網站《每日北韓》周三（5日）引述消息報道，接壤中國邊境的北韓兩江道惠山市，周一（3日）傍晚發生天然氣爆炸，造成至少15人死亡及十多人受傷。北韓官方暫未證實消息，南韓政府亦未回應事件。

報道指事發當地時間傍晚6時10分，在一間房屋存放的汽油被點燃後發生爆炸，並波及鄰近多間房舍；消息人士形容當時發生十多次爆炸，居民自行滅火，事發後一個半小時撲滅火勢，但期間沒有消防車到場處理。報道續指，北韓當局調查期間，詢問民眾在家中放置的已故領袖金日成及金正日肖像是否完好。

爆炸導致6人當場遇難，另有大約30人出現不同程度的燒傷，其中9名傷者翌日先後在醫院傷重死亡，而2名3級燒傷的危殆傷者很大機會不治。報道指，當局強調這是疏忽造成的事故，因此不會提供補償，但地方部門表示將向受影響的居民提供米、棉被、衣物及其他日常生活用品，但表明會向他們收費。

人民保安部事後拘捕率先起火爆炸的屋主，報道指他是一名駐守中朝邊境哨站的指揮官。人民保安部周二（4日）下午4時派人封鎖意外現場阻止民眾接近，若有人嘗試用手機拍攝被炸毀的建築物，將立即遭沒收手機。報道稱很多人目擊事件及聽到爆炸聲，部分人稱這令他們想起在北韓電影中，韓戰美軍轟炸的場景。