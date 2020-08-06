貝魯特大爆炸：增至137死5千人傷　損失或達150億美元

黎巴嫩首都貝魯特港口倉庫周二（4日）黃昏發生的大爆炸，死傷數字到周三（5日）仍繼續上升，增至137人死亡，約5000人受傷，仍有大量民眾失蹤。貝魯特省長阿布德周三估計，爆炸導致的經濟損失可能高達100億至150億美元（約780億到1170億港元）。

阿布德周三早些時候估算，貝魯特大爆炸或造成50億美元（約390億港元）經濟損失，但其後將估算金額大幅調高。貝魯特劫後滿目瘡痍，不少建築物被炸剩支架，數公里外的民房亦被震碎門窗，估計約有25萬人無家可歸。市內不少醫院受損，加上傷者眾多，已不勝負荷。

發生這次大爆炸之後，聯合國位於荷蘭的特別法庭，把黎巴嫩前總理哈里里2005年遭暗殺案4名疑犯的宣判日期，從本周五（7日）延遲至本月18日。法庭稱有關做法是因為大爆炸的3天哀悼期，以及出於對事件中無數死傷者的尊重。

大爆炸的死傷者包括多國公民，較早前澳洲、中國、荷蘭、菲律賓已確認有公民受傷甚至遇難，法國在周三亦表示初步已確認有21名法國公民受傷，國家憲兵將會展開調查。美國駐黎巴嫩大使館亦證實，最少有一名美國公民喪生，另有數名美國公民受傷。