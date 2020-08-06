爭議聖地建印度教神廟　莫迪親自奠基

印度總理莫迪周三（5日）到北部城市阿約提亞（Ayodhya），為一座印度教神明羅摩的神廟舉行奠基儀式。神廟的原址是一座有460年歷史的清真寺，然而近30年前遭印度教徒破壞，引發宗教流血衝突。

因為新冠肺炎疫情的影響，儀式只邀請了50名貴賓及約200人與會，包括回教徒的代表；但仍有數千人民眾試圖擠入現場，據報多數人都沒戴口罩。而阿約提亞亦保安嚴密，至少部署了數千名士兵戒備。在奠基儀式上，莫迪將一塊重40公斤的銀磚埋入地下。

阿約提亞被印度教徒視為羅摩神誕生的宗教聖地，但巴布里清真寺自16世紀以來坐落於此。清真寺1992年遭印度教徒破壞，引發衝突造成約2000人喪生，其中多為穆斯林。

去年底，印度最高法院對印度教徒與回教徒爭奪阿約提亞這處聖地的訴訟作判決，允許印度教徒在當地興建神廟，回教徒團體則取得另一塊土地來興建新清真寺，多年來的訴訟終告一段落。

莫迪在工程的揭牌儀式上說：「全國同感興奮，幾世紀的等待終告結束。看看羅摩神驚人的力量。建築遭到摧毀，費盡力氣想剷除祂的存在，但羅摩神至今仍存在我們心中。」他又強調要以「大愛、兄弟情和石塊」來興建神廟。

建造羅摩神廟完成了莫迪和其領導的印度人民黨長期以來的承諾，也標誌着莫迪政府實現另一個承諾一周年，即結束印控喀什米爾地區自治權，該處是印度唯一回教徒佔多數的地區。有分析指，莫迪政府執意在疫情威脅下為羅摩神廟奠基，似乎是要向外界宣告，莫迪領導的執政黨已完成對支持者的兩項承諾。