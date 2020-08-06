貝魯特大爆炸：硝酸銨來自俄貨輪　記者斥官員卸責

黎巴嫩貝魯特港口周二（4日）發生大爆炸，據報道肇禍的2750噸硝酸銨，威力有如1200噸黃色炸藥，當局目前正調查是否有人在儲存大量危險品時有所疏忽。美媒指，該批化學品是由一艘俄羅斯棄船上沒收得來，已在毫無安全措施下存放6年。當地海關署長周三（5日）表示，曾多次要求政府移走該批硝酸銨，但未能成功。

一名接近港口人員的消息人士透露，6個月前檢查過這批物料的一組人員曾警告，若不移除這批硝酸銨，「整個貝魯特可能會被炸掉」。貝魯特港口總經理科拉特姆（Hassan Koraytem）則表示，該批物料是遵照法院命令存放在倉庫，港口人員雖知道硝酸銨具危險性，但「沒料到危險到這種程度」。

美國有線電視新聞網絡（CNN）報道，該批硝酸銨是來自2013年一艘原定前往莫桑比克的俄羅斯輪船，但該船出現財困、加上船上俄籍及烏克蘭籍船員起糾紛，被扣押在貝魯特港。船員最後棄船離去，船上貨櫃被移至港口的倉庫。

黎巴嫩法庭其後下令，該批危險貨物應移至合適地點，派人看守儲存；惟該批硝酸銨此後卻一直被放置於貝魯特港口，已有6年之久。黎巴嫩兩任海關總署署長曾6次以港口安全為由，致函司法部要求把硝酸銨出口、交予軍方或售予民營公司，惟一直未獲回覆。

現任署長達希爾（Badri Daher）表示：「我們曾要求將這些物料復運出口，但沒成功，現在就交由專家和有關方面去鑑定（爆炸的）原因吧。」不過，專門報道港口貪污問題的記者科貝西（Riad Kobaissi）卻直斥達希爾推卸責任，又指今次慘劇反映黎巴嫩港口海關貪污問題嚴重。