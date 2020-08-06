恐訊息流至中國　大阪埼玉等地方政府停用TikTok

中國影片分享平台抖音的海外版TikTok安全性受質疑，面臨美國封殺。惟TikTok在亞洲市場亦受到壓力，日本大阪府、埼玉縣、神戶市的地方政府周三（5日）先後表示，已停止使用TikTok上的官方帳號。

大阪府知事吉村洋文周三表示，鑑於TikTok存在個人訊息外流的憂慮，表明︰「在確認它是否存在安全問題之前，作出了應該凍結帳戶的判斷。」而於2月開設官方帳號的埼玉縣政府，亦於上月中停用帳號，並刪除了全部影片。

而神戶市政府的帳號則在4月底開設，5月更與TikTok簽署了業務合作協議，期間分享了多段市立王子動物園飼養熊貓的影片和市政宣傳短片等。但在用戶訊息可能流向中國政府的質疑下，相繼有民眾表達不安；神戶市最終在周一（3日）決定停用TikTok官方帳號。

日本執政自民黨的「規則形成戰略議員聯盟」上月已表示，在考慮美國的要求後，決定向政府建議限制使用中國企業推出的應用程式（App），以免國民個人訊息被收集外流，落入中國政府手中。據指此舉亦是針對在年輕人之間廣受歡迎的TikTok。