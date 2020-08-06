貝魯特大爆炸︰特拉維夫亮燈悼念　官員斥勿揮敵國旗

黎巴嫩首都貝魯特大爆炸震撼全球，一度有懷疑指是素有新仇舊恨的鄰國以色列所為，但以方已即時否認。以色列特拉維夫市政廳周三（5日）在外牆亮起黎巴嫩國旗的投影，以示團結和哀悼；惟國內反應兩極，總理內塔尼亞胡的兒子更直斥「揮舞敵國國旗是刑事罪行」。

特拉維夫市長胡爾達伊（Ron Huldai）周三在網上發文稱︰「我們今晚將以黎巴嫩國旗點亮市政廳。人道比任何衝突都更重要，我們向可怕災難中的黎巴嫩人民致意。」有特拉維夫民眾表示為該市自豪，認為無辜人民遇難與政治和邊界無關，「這只跟人與人有關，而特拉維夫是喜愛人民的城市」。

惟耶路撒冷事務部長佩雷茨（Rafi Peretz）則明言反對，表示雖然有必要向黎巴嫩平民提供人道援助，「但在特拉維夫市中心揮舞敵國國旗造成了道德混亂」。內塔尼亞胡的長子亞伊爾（Yair Netanyahu）更直斥︰「這是瘋了，黎巴嫩是認證的恐怖主義國家，揮舞敵國國旗是刑事罪行！」

黎巴嫩有居民聲稱，在爆炸前聽見軍機飛過的聲音；以色列事後即時否認涉事。在黎巴嫩掌權的真主黨與以色列關係長期緊張，雙方曾於2006年開戰。真主黨亦被美國、加拿大、德國、英國、遜尼派中東國家視為恐怖組織；不過，在以色列展示黎巴嫩國旗並非犯罪。