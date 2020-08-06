新冠肺炎：九成市民街上不戴口罩　巴黎擬頒強制令

法國巴黎歐貝維利耶的戶外派對中，仍有很多年輕人沒戴口罩。（Getty Images圖片）

歐洲的新冠肺炎疫情反彈，法國多個城市宣布，強制民眾在部分繁忙街頭及廣場戴上口罩。荷蘭首都阿姆斯特丹周三（5日）亦頒布口罩令，要求民眾在人流密集的地區戴口罩，違者將罰款95歐元（約870港元）。

法國單日再增近1700宗確診，是2個多月以來的新高。圖盧茲、里爾、尼斯及一些受旅客歡迎的城鎮，周一（3日）起陸續實施口罩令。巴黎市長伊達爾戈亦計劃，規定在部分街區必須戴口罩，料包括商店街道、塞納河畔、大小公園、室內市場及火車站附近範圍。她周二（4日）提出要求後，料於48至72小時內可得出決定和推行措施。副市長素麗指出，九成巴黎居民在街上沒戴口罩。

荷蘭政府此前決定不建議公眾戴口罩，稱戴口罩預防病毒傳播的效果未獲證實，並可能導致民眾不遵守社交距離規定。但阿姆斯特丹市長霍爾塞馬（Femke Halsema）發言人稱，有科學研究發現戴口罩有助遏制病毒傳播，霍爾塞馬與衞生當局達成共識，頒布口罩令，並觀察這些措施是否有效。市政工作人員周三向遊客和居民發放傳單，解釋新規定。

此外，英國盧頓市工黨籍市長馬利克（Tahir Malik）因違反封鎖令參加派對，與家人討論後決定引咎辭職。他表示，對疫情期間參加聚會感後悔，並再次為上月在活動中合照時拉低口罩道歉，承認自己的行為不負責任，對公眾造成錯誤影響。