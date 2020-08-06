貝魯特大爆炸︰馬克龍親赴黎巴嫩　艾菲爾鐵塔關燈致哀

黎巴嫩貝魯特的爆炸造成嚴重死傷，各國元首都表示深切哀悼。一戰後曾委任統治黎巴嫩的法國，周三（5日）宣布總統馬克龍會在周四（6日）到訪黎巴嫩。巴黎周三午夜舉行悼念活動，期間艾菲爾鐵塔關燈致哀。

巴黎聖心堂（Basilique du Sacre-Coeur）外聚集過千人，民眾舉起黎巴嫩國旗及蠟燭，期間有人致悼辭。市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）在社交平台Twitter轉發艾菲爾鐵塔關燈的一刻，並周四（6日）早上發文表示，已代表巴黎向貝魯特市長及法國駐黎巴嫩大使作出慰問。

黎巴嫩在一戰後曾是法國的委任統治地，黎巴嫩1943年獨立後兩國仍維持緊密的經濟及政治聯繫。法國周三已即時向黎巴嫩派出救援人員、醫療設備和流動診所；馬克龍周四親身到訪，與該國總統奧恩及總理迪亞卜會面，馬克龍在街上被群眾包圍，有人高呼批評奧恩的口號，並呼籲以革命推翻政府。而歐盟亦已啟動民防機制，向黎巴嫩緊急調派逾百名消防員協助搜救。

貝魯特大爆炸造成一名加拿大蒙特利爾商人死亡，蒙特利爾市中心多切斯特廣場（Dorchester Square）周三亦有燭光晚會。過百人身穿黑衣手持蠟燭，部分人士持自製手牌，悼念所有黎巴嫩死難者；亦有人呼籲在場人士捐款予當地災民。黎巴嫩駐蒙特利爾領事館亦有下半旗致哀。