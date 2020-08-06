貝魯特大爆炸︰拍婚紗照直擊爆炸　老婦敗瓦中彈琴

黎巴嫩貝魯特港口周二（4日）的大爆炸波及大半個首都，大量平民受傷或家園被毀。有女醫生事發時正在拍攝婚紗影片，竟意外直擊爆風衝擊市內的狼狽畫面；另有老婦寓所被爆炸震得一片狼藉，她眼見家園被毀，無奈地彈奏起未受破壞的鋼琴聊作慰藉，成為劫後餘生一景。

29歲女醫生塞布拉尼（Israa Seblani）身披白紗拍攝影片期間，突然傳來震耳欲聾巨響，其裙襬戲劇性地被爆風揚起，她腳步踉蹌幾乎倒地。手持鏡頭的攝影師亦倉皇走避，片中可見商店窗戶已被震碎，塞布拉尼在新郎攙扶下慌忙逃走。塞布拉尼事後受訪時直言，沒想過準備喜事期間竟會遇上悲劇，爆炸發生後有協助傷者，對事件感傷心。

79歲老婦梅爾基（May-Lee Melki）在爆炸後，返家時發現居住了60的住所已被嚴重破壞，牆壁穿洞、遍地玻璃瓦礫。她指，其家園熬過了內戰戰火，已重建多次。所幸，屋內由亡父在她結婚時所贈的鋼琴未受破壞，梅爾基遂坐下在瓦礫中彈奏了一曲《友誼萬歲》，情景相當不真實。

爆炸亦波及市內醫院，事發時有正在分娩的孕婦被玻璃窗碎片打中，所幸最終母子平安。而在醫院建築被震至損毀時，有護士臨危不亂抱起3個初生嬰兒求救，獲目擊者大讚。