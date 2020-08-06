新冠肺炎：墨爾本民眾湧超市搶購　省長籲毋須儲數月糧食

澳洲的新冠肺炎疫情反彈，重災區維多利亞省墨爾本本周進入第4階段封鎖，居民湧到超市搶購日用品及糧食，但當局呼籲民眾冷靜，強調毋須儲存數月分量的糧食。此外，北領地有大學教授近日在功課題目提到疫情源自武漢，引起種族歧視爭議，校方最終道歉。

北領地查理斯達爾文大學（Charles Darwin University）一名工程學院教授，近日發出的功課題目中出現「中國（武漢）2019新冠肺炎疫情爆發」等字眼，並提供「武漢為疫情源頭」、「令全球經濟衰退」等背景資料。中國留學生投訴該教授涉種族歧視及帶有仇恨成分。

校方其後公開表示「毫無保留地道歉」，並指已經修改有關題目。今次是近日第二宗同類事件，上周新南威爾士大學遭中國留學生施壓而刪去學術文章，有人因而批評校方軟弱，變相限制學術言論自由。

澳洲全國累計近2萬宗確診，死亡人數為255人；其中重災區維省新增471宗確診，多8人死亡。墨爾本進入第4階段封鎖後，零售店及大部分非必要商店都強制關閉，引發糧食短缺的恐慌潮。維省省長安德魯斯呼籲，民眾在超市用品需求急升的情況下保持冷靜，強調毋須儲存過量的食物。

然而，墨爾本有民眾計劃下周日（9日）舉行反口罩示威，主辦方聲稱病毒是「生化武器」及「軍事政變」的一部分；又邀請參與者將印有「我有權利示威」及「若你逮捕我，我就有機會將你帶到墨爾本地方法院的證人席」等字句的單張交予警方，以免被捕。惟警方表明將秉公辦理，並譴責示威者行為自私、不能容忍。