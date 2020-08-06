新冠肺炎：暫移走奧運五環標誌　安倍拒宣布緊急事態

日本新冠肺炎疫情持續，東京都周四（6日）新增360宗確診，是連續第10日破200宗。都知事小池百合子呼籲，民眾這個夏天不要離開東京出遊及返鄉，當局則有意在都內設專門醫院治療患者。愛知縣因應疫情同日獨自宣布緊急事態，惟首相安倍晉三強調目前並無必要宣布全國緊急事態。

踏入8月，日本全國新增確診幾乎日日過千，但安倍晉三再三強調，目前重症與死亡人數不多，沒有必要立即宣布緊急事態，呼籲市民繼續注重防疫措施，避免到人多地方作近距離接觸。此外，消息指東京都政府打算設立2間新冠肺炎醫院，分別位於涉谷區及府中市，主要接收輕度及中度感染患者。

愛知縣連續9日新增確診逾百宗，縣知事大村秀章發表緊急事態宣言，由周四持續至本月24日，呼籲民眾取消所有不必要的外出及聚餐，防止疫情散播。

新冠肺炎疫情在全球擴散，原定今年舉行的東京奧運押後一年，位於東京台場海面重69噸的奧運五環標誌，當局怕標誌會受海風影響其運作，因此暫搬至橫濱市造船廠維修4個月，今年12月回歸原位。