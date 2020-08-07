涉檳城海底隧道項目弊案　前財長林冠英被捕

馬來西亞反腐敗委員會周四（6日）晚宣布，前財政部長林冠英涉及檳城海底隧道項目弊案被捕。林冠英否認控罪，庭訊後獲准以100萬令吉（約185萬港元）及和2名擔保人保釋候審。此案將於下月9日提審。

檳城海底隧道項目是林冠英任職檳城州首席部長任內提出的檳城交通大藍圖組成部分，項目計劃建設三條公路工程和一條海底隧道，預計總造價63億令吉（約117億港元），不過此項目迄今尚未動工。林冠英周四晚被召至反腐敗委員會錄取供詞，隨後被捕，當時是他自上月底至今第4次被傳召。

早在2018年，反腐敗委員會曾懷疑林冠英在檳城海底隧道項目中有收取賄賂和牟利等行為而展開調查；至今年6月，反腐敗委員會宣佈掌握了新證據而重啟調查。林冠英任檳城州首席部長時的助理周錦炎已於6月底被捕；包括檳城州現任首席部長曹觀友在內，多位時任檳州行政議員的人士近期也被反腐敗委員會傳召錄取口供。

現年59歲的林冠英，是在野希望聯盟重要成員黨民主行動黨的秘書長，他曾於2008年到2018年任檳城州首席部長。2018年5月到今年2月希望聯盟執政期間，林冠英擔任馬哈蒂爾政府財政部長。他是希盟政府失勢後，第一位被控的前內閣部長。