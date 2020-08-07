貝魯特大爆炸：16名港口職員被扣留　馬克龍促黎巴嫩政府改革

黎巴嫩國營電視台周四（6日）報道，當局已就周二（4日）的貝魯特港口大爆炸扣留了16名港口職員，會繼續調查所有懷疑要就今次事件負責的人士。

軍事法庭法官阿基基表示，截至目前當局已經向18人問話，他們都是港口和海關官員，以及一些負責港口倉庫維修的人員。

大爆炸至今最少造成137人死亡、逾5000人傷、多人失蹤，另有30萬人無家可歸。黎巴嫩曾經是法國的委任統治地，法國總統馬克龍在慘劇後於周四到訪黎巴嫩，他表示法國將會在未來幾天，組織一個歐洲、美洲、中東和其他國家捐款者參與的會議，為黎巴嫩籌款購買食物、藥物和其他緊急物資及重建房屋。歐盟亦計劃撥款3千多萬歐元向黎巴嫩提供緊急援助。

今次大爆炸成為黎巴嫩國民將怒火指向國家高層貪腐和管理不善的導火線，而馬克龍則敦促黎巴嫩政府要進行深度改革，建立新政治秩序，他又表示，不會把「空頭支票」交予不受人民信任的體制，又稱會確保有清晰透明的管理，讓援助直接送到人民和救援團體。馬克龍更稱，當地中央銀行要進行核數，否則黎巴嫩不會再有進口物資。

馬克龍到訪災區期間，大批貝魯特市民向他表達對黎巴嫩政府的不滿，指摘高層貪污，疏忽處理2750噸造成今次爆炸的硝酸銨。民眾甚至在馬克龍周圍高呼「革命」、「人民要推翻政權」的口號。一名婦人指摘馬克龍到來黎巴嫩是「與軍閥同席」，馬克龍回應道：「我不是來幫他們，我是來幫助你們。」之後兩人更互相擁抱。

馬克龍又承諾，他會在9月回到黎巴嫩看看政府能否實踐改革。