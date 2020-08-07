新冠肺炎：維省增450宗確診　官員被指瞞疫

澳洲的新冠肺炎疫情仍然嚴峻，重災區維多利亞省周五（7日）新增450宗確診及11人死亡。有當地媒體爆出，維省官員涉嫌隱瞞該省疫情的關鍵數據，延誤通知檢測者確診，導致疫情不受控制。聯邦政府已介入調查，維省當局則否認隱瞞。

《太陽先驅報》引述政府消息人士報道，維省衞生總監薩頓（Brett Sutton）在墨爾本第二次封鎖前數周，隱瞞通報確診及追蹤接觸者嚴重延誤的情況，「近乎是阻撓」外界取得有關數據。若提供數據的透明度不足，或導致推行防疫措施時出現問題。據報，維省當局耗時長達一周，才通知檢測者確診，令人擔心病毒會蔓延至鄉村地區。

另外，墨爾本有民眾計劃下周日（9日）舉行反口罩示威，警方周四（6日）持搜查令上門拘捕兩名41歲男子，他們是反口罩示威的主辦人。其中一人涉嫌犯煽動罪，獲准保釋並於明年1月上庭受審；另一人暫時獲釋，但相信會以同等罪名落案起訴。警方分別在他們的住所檢走電腦及電話。

維省當局近日派人突擊上門檢查時發現，1150名接受居家隔離人士中，有約150人不在家中，情況令人擔憂。繼關閉與維省的邊境後，昆士蘭省將在周六（8日）凌晨1時起，封鎖與新南威爾士省及首都領地的邊境，把這兩個地方列為疫情熱點。總理莫里森表示，預期海外赴澳的旅遊限制仍會持續數月。