研究：開發自然生態　增野生動物播毒風險

英國一項研究估計，現時的新型傳染病每4種就有3種是源自動物，這與人類將自然生態開發成農地及城市有關，導致野生動物離開棲息地增加與人類接觸機會，把身上病毒傳播給人類。

科學家分析184組、合共7000種動物的資料，其中376種是帶有與人類相同病原體的動物。研究認為，人類將森林、草原、沙漠變成城市、農地導致很多野生動物絕種，可以適應大部分環境的動物如老鼠、鴿子都繼續成長，相比壽命較長的動物如犀牛則需要比較特殊的棲息地，部分攜多種病毒的齧齒動物在城市空間活得很好，而其他物種則漸漸消失。

研究發現，生活在人類營造環境的動物身上的病原體，比原始棲息地動物的多，反映公眾對野生環境的誤解，事實上最大威脅是來自轉變成農地、城市的自然環境。因人類開發面臨絕種危機的野生動物身上可致人類生病的病毒量，可達因其他原因受威脅物種的兩倍。

科學家指出，動物把病原體傳給人類有很多原因，包括在打獵、買賣、失去棲息地時令人類密切接觸野生動物，導致爆發新型疾病的風險上升。倫敦大學學院生態與生物多樣性教授瓊斯（Kate Jones）表示，今次研究可幫助減輕未來公共衞生的威脅，令有關政府部門增強在特定地方的疾病監控。研究刊登在學術期刊《自然》。