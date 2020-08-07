專家重塑頭骨3D圖　揭逾2億年前長頸龍謎團

考古學家1852年於瑞士發現一條有2.42億年歷史的恐龍化石，起初認為牠是三疊紀時期的長頸龍。由於該條恐龍的頸項是其身軀的3倍長，專家一直難以理解牠是如何活動及捕食獵物。由瑞士及美國考古學家組成的團隊，近日利用電腦技術重組恐龍頭骨的3D構造圖，結果發現牠們可能是海中生物，潛伏水底待獵物游過時伸頸捕食。

該條長頸龍身軀只有0.67米長，但頸項卻長達2.28米，尾巴則長1.98米，其頭骨有部分已壓碎。古生物學家一直認為以其體形構造，如在陸上生活的話應該難以支撐其頸項，故此未能確定牠是在陸上還是水中生活，亦不清楚牠是如何獵食。

直至近日，美國芝加哥菲爾德博物館古生物學家列佩爾（Olivier Rieppel）與瑞士蘇黎世大學古生物學家斯皮克曼（Stephan Spiekman），透過高解像度電腦斷層掃描技術，製作出重組長頸龍頭骨的3D模型圖。結果發現牠的鼻孔位於其吻部頂端，與現時的鱷魚近似，因此認為牠是在水中生活，捕食游過的魚或魷魚一類動物。

此外，列佩爾又發現長頸龍的頸雖然如此長，但頸椎骨只有13條，情況與長頸鹿只有7條頸椎骨相似，他們相信長頸龍是靠名叫頸肋骨的額外骨頭支撐頸項靈活活動。有關研究周四（6日）刊於《當代生物學》（Current Biology）。