新冠肺炎：全國單日增1579人確診創新高

亞洲的新冠肺炎疫情持續。在日本，該國周五（7日）新增1579人確診，再創新高；其中東京新增462人確診，是本月1日以來首次單日新增確診數超過400人，亦是連續11日單日新增確診數超過200人。東京出入國在留管理局表示，由上月末至周四（6日）共有4名職員確診，但不影響總局申請在留資格的窗口照常開放。

東京都累計確診病例超過1.5萬宗，新增感染者中達304人是20至30多歲，佔全體66%。都知事小池百合子認為都內疫情非常嚴峻，需最大限度的警戒，呼籲民眾今年盂蘭盆節及暑假期間盡量不要外出。她另指，將改建府中市和澀谷區2間新冠肺炎患者專用醫院，計上都內14間醫院新增的，料可提供1000張病床。

東京出入國在留管理局位於東京港區的總局一名職員上月31日確診，曾與其接觸的26名職員正在家隔離，其中2人及羽田機場分局一名職員亦確診。秋田市內出現第一個集體感染群組，是JR東日本秋田支社籃球部的6名成員及2名家屬。駐日美軍岩國基地亦多一名基地相關人員確診，日本政府將撥款逾1萬億日圓（約734億港元）應對疫情。

印度周五宣布，過去24小時新增逾6.2萬宗確診，886人死亡，全國累計確診突破200萬人，4.1萬人病歿。