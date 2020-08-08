新冠肺炎︰大學9月復課　當局呼籲盡量戴口罩

法國學校因新冠肺炎疫情於今年3月16日起關閉，至5月11日解封後部分學校逐步復課，但高等學府方面，包括74間國立大學仍未重開。高等教育部周四（6日）宣布9月起復課，強調要遵守防疫措施，鼓勵在課堂上盡量要戴口罩。

高等教育部長維達爾強調，正與所有大學緊密工作推行防疫措施，確保教職員和學生安全。官方希望在課室内學生之間可保持1米距離，或隔開一張椅子就座，但如果未能做到，則需戴上口罩。在圖書館內則全面規定戴口罩。

另一方面，這個暑假歐洲人對疫情仍處於高度警覺。由於法國感染數字出現上升趨勢，挪威、芬蘭和愛爾蘭等國家對法國人遊客實施嚴格入境措施。

挪威周四宣布把法國列入紅色高危區，所有入境法國人必須隔離10天。除了法國外，瑞士、摩納哥、捷克和瑞典兩個地區也被列入這範圍。根據挪威外交部，這些地區的患病率在過去兩周每10萬居民出現超過20宗病例。

芬蘭對法國旅客也有嚴厲限制，至今仍禁止非必要和認可旅遊的法國人入境。前往首都赫爾辛基的法國僑民需出示居住證明或與當地居民有家庭聯繫，又或公幹理由。暫時只建議法國人自行隔離，但沒有監管。愛爾蘭要求法國旅客在14天內盡量留在住所，以及申報自我隔離地址。在丹麥，法國人可用有效理由，或出示訂住最少6晚住宿而獲准入境。