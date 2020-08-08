BBC播維毒販入拘留營影片　華外交部：該為假新聞

英國廣播公司（BBC）周三（5日）發布一段涉疆影片，一名維吾爾族男子加普帕（Merdan Ghappar）聲稱被中方囚禁於拘留營。中國外交部新聞司周五（7日）指，BBC製作並播放的涉疆影片為假新聞，中方已向該媒體當事駐京記者提出嚴正交涉。

外交部指，BBC的有關報道東拼西湊，塞入許多涉疆虛假信息，移花接木，牽強附會，主觀臆斷，嚴重失實；該片僅憑一個毒販所拍的影片和幾條短訊，就謬稱中國政府將大量維族人關押在拘留營，並酷刑以待，是充斥意識形態偏見，違反新聞職業道德，嚴重誤導觀眾的假新聞，有損BBC的信譽。

外交部又指，針對該記者的無理狡辯，外交部新聞司強調，中方堅決反對針對中國的意識形態偏見，堅決反對借所謂新聞自由炮製假新聞，堅決反對違反新聞職業道德的行為；敦促有關公司立即採取措施，糾正錯誤，消除惡劣影響，反躬自省，並摒棄意識形態偏見，客觀、公正地報道中國。

BBC在該涉事報道中指，加普帕2009年離開新疆，直至前年8月月因販賣大麻被囚，警方今年1月將其押送回新疆；BBC又播出由加普帕家人提供的影片，片中加普帕所在的監獄，5、60名男女被關閘在一個約50平方米的房間內，衞生環境惡劣；而片中背景又傳出尖叫聲，懷疑有人在審問室被虐待。