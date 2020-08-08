貝魯特大爆炸：扣查海關關長　前總理兄弟斥真主黨涉事

黎巴嫩貝魯特港口周二（4日）發生大爆炸，至今造成逾150死，超過5000人受傷。政府正調查起因，已扣留海關關長及港口負責人。前總理哈里里的兄弟巴哈．哈里里（Bahaa Hariri）周五（7日）把矛頭指向獲伊朗撐腰的黎巴嫩真主黨，稱港口及爆炸的倉庫都是由真主黨管理；真主黨否認。

黎巴嫩傳媒報道，政府周四（6日）已扣留16名涉事官員，海關關長達希爾（Badri Daher）及其前任邁希爾（Shafik Merhi）、港口負責人庫雷特姆（Hassan Kuraitim）在調查期間亦會被扣留。有記者周五到現場採訪時，形容港口變成廢墟，破壞程度是災難性，救援人員用挖掘機搬走瓦礫，希望救出被困者，但找到的大多是人體殘肢。今次爆炸加深民眾對政府不滿，有人計劃周六（8日）發起大規模反政府示威。

巴哈．哈里里稱港口由真主黨管理，物資無可能在他們不知情的情況下運送。真主黨同日反駁指控，否認掌管港口，組織在該處無存放任何武器及硝酸銨，斥責有人尋求向黎巴嫩人傳遞真主黨是罪魁禍首，這是錯誤指控。

另一邊廂，美國總統特朗普周五與法國總統馬克龍通電話，討論援助黎巴嫩等議題。特朗普亦與黎巴嫩總統奧恩通電話，知會對方美國已派出3架裝有醫療物資、糧水的飛機到當地，亦派出醫療人員。