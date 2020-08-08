中印第6輪軍長會談　解放軍轟6K抵喀什

中印對峙持續，中國空軍已在新疆喀什部署轟6K轟炸機及殲16戰機。報道指，轟6K搭載KD63空對地巡航導彈，該導彈射程為200公里。為了嚴密監視在邊境地區舉行演習的解放軍，印度情報部門希望再發射4至6枚攜帶高解像度傳感器及相機的衞星，監視小目標及單兵運動。

衞星圖片顯示，至少6架轟6K停泊在喀什的空軍基地，推測轟6K可能在上月抵達。喀什距離衝突地點拉達克地區約800公里，兩地的海拔高度接近。有分析指，高原稀薄空氣不利爬升，戰機只能減少攜帶燃料及僅掛載小型導彈，轟炸機可能亦面臨相同限制。

印媒指，解放軍在新疆舉行大規模軍事演習後，駐守列城地區的印軍第14軍等部隊憂慮，解放軍出動近4萬人接近邊境，並配備大量重武器及火炮，可從多個方向快速推進及攻入印度本土。印方希望發射更多間諜衞星，嚴密監視解放軍行動。中印第6輪軍長級會談周六（8日）在拉達克中印邊境實際控制線附近舉行，目的是加快雙方部隊在邊境脫離接觸。

受中印緊張關係影響，印度板球總會決定與冠名贊助商、中國手機品牌Vivo的印度公司分道揚鑣。雙方達成共識，Vivo將暫停對當地超級板球聯賽的贊助，但雙方保留明年重新商討贊助事宜的可能。Vivo於2017年與印度板球總會簽訂為期5年的贊助合約，金額高達3.3億美元（約25.7億港元）。