智庫：朝6000火炮攻擊1小時　韓20萬人傷亡

朝鮮半島波譎雲詭，美國軍事智庫蘭德公司周五（7日）發表研究報告，推測北韓部署的6,000門火炮，攻擊範圍覆蓋南韓人口密集地區，因此朝方毋須動用化武或核武，也足以發動大規模攻擊。報告估計，北韓在一小時內，最多可造成韓方20萬人傷亡。

報告根據多項設想情況，推測韓方傷亡人數，包括對一個重大工業目標攻擊5分鐘、在非軍事區開火1分鐘、攻擊首爾市中心1分鐘、在非軍事區發炮1小時、炮擊首爾市中心1小時，同時考慮北韓火炮數量、潛在目標地區的人口密集度，以及事發時民眾位處室外、室內或地底等因素。

報告推測，假如北韓動用沿着非軍事區部署的長程及中程火炮，將擊中南韓所有主要人口中心，包括首爾及仁川，韓方1小時後將出現最多205,600人的傷亡情況；如果火炮攻擊只是維持1分鐘，韓方將有4,500人傷亡。

報告作者指，北韓火炮能迅速造成巨大傷亡，因此美國及南韓應避免軍事挑釁循環，以免招致朝方發炮；若北韓率先開炮，美韓的目標應是停止朝方炮擊，同時避免局勢進一步升級。

另外，美國總統特朗普周五表示，如果他在11月的大選成功連任，將很快與北韓及伊朗達成協議，又重提若非自己2016年當選，美國現時或正與北韓開戰。

即上「半島局勢」專頁