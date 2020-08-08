河野太郎：任何人武力改變南海現狀將付高昂代價

美國及盟友近日加強在南海問題對中國施壓，日本防衞相河野太郎周五（7日）受訪時表明，任何人試圖用武力改變南海現狀都要付出高昂代價，點名北京在南海建人工島嶼不符國際秩序。在中日有主權爭議的釣魚島（日稱尖閣諸島），河野稱日方無意單方面令局勢升溫。

美國有線電視新聞網絡（CNN）刊出河野的訪問。他指，北京將沙州和珊瑚礁變成高防禦人工島嶼，延伸南海數百英里並不符國際秩序。他又稱，中方在新建島嶼部署導彈、戰機及轟炸機都令局勢不穩，南海自由開放的海洋秩序十分重要，這處發生的事會引起國際社會關注。

除了南海，河野亦談及釣魚島問題，重申東京不希望加劇局勢，日方當前無需要做任何事，絕對無意試圖單方面令局勢升溫，亦不認為中方嘗試刺激局勢。

至於日美關係，河野強調日本與美國有強勁雙邊關係，處理北韓威脅亦十分重要，日方會在權利範圍內擴大軍備，包含震懾任何北韓可能侵略行動的防衞武器。

中國駐菲律賓大使黃溪連周五受訪時，則回應了美國國務卿蓬佩奧同菲外長洛欽的通話，指美國是域外國家，卻一直在強力介入南海問題，「其炫耀武力在南海挑釁攪局，從中謀取地緣政治利益目的一目了然」。而中菲雖然在南海問題上有分歧，但兩國領導人很明智地選擇求同存異、擱置爭議。