外交部捕鼠官退休　歸隱鄉野享愜意生活

英國外交部「首席捕鼠官」帕默斯頓貴為捕鼠界的「天之驕貓」，多年來幫外交部抓過無數隻老鼠，立下不少汗馬功勞。牠上年因工作壓力太大而闊別崗位近半年，不過強勢回歸工作崗位未足一年，「帕默斯頓」周五（7日）在社交網宣布將卸任官職，並歸隱鄉野享受退休生活。網民粉絲都大呼不捨。

「帕默斯頓」在Twitter上傳請辭信，收信人是外交部常務次官麥克唐納（Simon McDonald）。信中指，帕默斯頓近期因疫情也開始遙距辦公生涯，期間發現鄉間生活更為寫意，遂決定卸任退休。對不能再一邊裝睡一邊偷聽外交官的談話，「帕默斯頓」感到遺憾，不過因為年紀漸長，更享受鄉間爬樹和在田野間漫步的時光。

信件末尾印上萌萌的貓爪簽名，並感謝逾10萬名粉絲的支持。帕默斯頓昔日「死對頭」、首相府第一貓拉利亦「留言」送上祝福，寫道「祝你退休生活愉快，我的老友。」網民紛紛留言笑言牠們化干戈為玉帛。

現年6歲的帕默斯頓是英國最著名的萌貓之一，2016年起入職英國外交部成為首席捕鼠官，一直深得職員歡心。牠上年曾因外交部職員過度「吸貓」及餵食而欠缺休息及體重超標，需帶離外交部靜養。

帕默斯頓與為鄰的拉利素不咬弦，不時有英媒拍到兩貓拳來腳往大戰，爪口並施的拉利往往佔上風，打得帕默斯頓毫無招架之力，最終落荒而逃，躲回外交部。