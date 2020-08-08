人權律師倡改革王室　與示威學生領袖被捕

新冠肺炎肆虐下，泰國爆發2014年政變後最大型反政府示威，一名學生領袖和人權律師周五（7日）被捕，觸發民眾在警局及法院外抗議並要求放人。他們同時計劃本月16日舉行大型集會，要求解散國會和修改憲法。

被捕人士是35歲人權律師阿農（Anon Nampa）及23歲學生領袖帕奴本（Panupong Jaadnok），200人前晚在曼谷警局外聲援，翌日大批人聚集在法庭外要求放人。法官上周六（8日）批准二人保釋外出，並等候進一步調查，條件是不得重犯，但可以參加合法的示威，而當晚超過1000名示威者在曼谷商業區集會。

阿農一案引起全國關注，是因為他主張泰國王室制度改革，議題極具爭議，但警方在拘捕令中未有提及相關內容，僅指他與帕奴本帶領民眾在上月18日的示威犯法，他們涉嫌煽動叛亂、違反因新冠肺炎疫情而實施的緊急狀態法等。

阿農曾在示威打扮成小說人物哈利波特，指國家應該有更多民主；帕奴本則曾在總理帕拉育視察時，試圖舉牌抗議。民間團體「解放人民」呼籲支持者下周日參加大型集會，並向政府發出最後通牒，要求下月前解散國會和修改憲法。