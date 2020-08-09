貝魯特示威728傷1死　警實彈驅散民眾佔據外交部

黎巴嫩政局動盪，貝魯特港口上周二（4日）大爆炸後再激起民眾對統治階層的怒火。貝魯特上周六（8日）有逾萬人上街抗議，要求吊死涉事官員。示威演變成暴力衝突，造成至少728人受傷，1名警員死亡。民眾聲言佔領所有政府部門大樓，並試圖突破警方防線衝擊國會。警方開實彈及施放催淚彈驅散，人群掟雜物還擊，軍方亦出動平亂。總理迪亞卜（Hassan Diab）同日宣布，將尋求提前國會選舉，否則無法走出國家的結構性危機。

示威者聚集在貝魯特烈士廣場，設置象徵性的絞索，要求吊死大爆炸的涉事官員，有人高舉「辭職或問吊」的標語，也有人計劃為大爆炸的死難者舉行一場模擬葬禮，要為他們討回公道。

同一時間，約200名示威者趁安全部隊專注應對數百米外的示威時，乘機闖入並佔據外交部大樓，燒毀小量文件及總統奧恩（Michel Aoun）肖像。一名退役軍官宣讀聲明，指外交部會成「革命」總部，揚言留守該處，呼籲佔領所有政府部門。其他示威者則兵分幾路，分別佔領經濟部、能源部大樓。

軍方在Twitter發交呼籲民眾切勿破壞公共或私人建築物，惟示威愈演愈烈，警方施放催淚彈驅散，民眾掟石及煙反擊，場面一片混亂。現場一度傳出槍聲，警方證實曾發射實彈及橡膠子彈。

軍方其後出動平亂，進駐外交部大樓趕走佔領該處3小時的示威者。示威者與軍人亦在市內高速公路爆發衝突，軍方用棍毆打示威者，後者掟石還擊，另有示威者要求軍人除下制服倒戈。

同一時間，迪亞卜發表電視講話，承認只有提前舉行國會選舉才能讓國家擺脫結構性危機，明言國家需要新政治精英及國會。他將向國會提交議案尋求提前選舉，並承諾擴大爆炸案調查範圍，「直至調查所有涉事人士為止」。

大爆炸發生至今，已釀成近160人死亡，逾6000人受傷，另有多人下落不明。工人們繼續在現場搜索失蹤者，並以推土機清理瓦礫碎片。多名外國官員包括歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾等陸續抵達貝魯特，以示支持及協助重建。