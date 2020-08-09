難民經英倫海峽偷渡入境　內政部促法國堵截

英國近日有逾500人經英倫海峽偷渡入境，單是上周四（6日）就有235人，是歷來單日最多偷渡人數，其中大部分偷渡者來自法國北部。英國傳媒報道，內政部官員本周將與法國官員會晤，屆時會向法方施壓，要求對方堵截英倫海峽偷渡活動。

報道指，英國內政大臣彭黛玲已委任國家重案署前執行人員奧馬奧尼（Dan O'Mahoney），負責處理英倫海峽偷渡事宜。他將向法方採取更強硬的行動，包括要求加強執法，以及在海上堵截和遣返偷渡船。

彭黛玲上周五（7日）在Twitter發文，形容海峽偷渡情況複雜，又指政府正面對「嚴重立法、法律和操作障礙」。國防部上周六（8日）則指，已接獲內政部正式要求協助應付來自法國的偷渡船，他們正評估情況，有需要可出動皇家海軍在海峽巡邏，內政部發言人拒絕評論國防部的說法。

偷渡客通常從法國北部加來港出發，在英國多佛港登陸，不少多佛港居民質疑，為何偷渡客抵達英國後當局不把他們送回法國。也有人質疑，法國為何不加強控制其海岸，有報道指法方稱需要英國更多財政資助，或會要求英國付出3000萬英鎊（約3億港元），但英方未決定是否同意。