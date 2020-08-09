阿德恩繪一筆簡單畫作　慈善拍賣叫價逾1.8萬新元

剛滿40歲的新西蘭總理阿德恩是該國歷來最年輕的總理，上任以來經歷恐襲、疫情等危機，保持得體應對令民望高企。她近日為兒童慈善機構籌款，揮毫畫了一筆如簡筆龍捲風的畫作，命名為《政治循環》並放到網上拍賣。總理的大作吸引200多次競投，至周日（9日）拍賣結束前，已叫價逾1.8萬新西蘭元（約9.2萬港元）。

這幅拍賣寵兒看起來平平無奇，乍看只是有人簡單地用銀色簽名筆，在黑色畫紙上一筆到尾，快速畫了一個漩渦。不過，這幅畫作脫穎而出之處，在於畫底的原作者、即阿德恩的親筆簽名和題字。阿德恩今次作畫是為了「Koru Care NZ」籌款，該慈善組織主要會為殘疾或患病兒童，舉辦赴澳洲或美國的旅行。

新西蘭大選在即，Koru Care負責人柯倫（Tracey Curran）認為阿德恩的《政治循環》作品相當切合時局，並歡迎畫作帶來的善款。今次並非首次有新西蘭總理慈善拍賣其畫作，前總理約翰‧基在10年前就曾為此畫過一幅新西蘭國旗，最終以10150新西蘭元（約5.2萬港元）成交。