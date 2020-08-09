港區國安法：2港人持BNO抵英　被迫申請庇護

英國傳媒上周五（7日）報道，有2名港人早前持英國國民（海外）護照（BNO）入境英國時，分別被入境人員要求申請庇護，否則遣返他們。二人被迫申請庇護，而且不獲准按現行政策在英國逗留最多6個月。內政部接獲傳媒查詢後，已更新相關指引。

內政部於7月22日公佈《香港BNO簽證政策聲明》，指具BNO資格人士和家屬可憑「Leave Outside the Rules」（LOTR）提早移居英國，為期6個月，而獲批LOTR資格的BNO人士和家屬皆可在英國工作和讀書。

《每日郵報》指，其中一名港人是任職銷售經理的34歲男子，他上月15日抵達倫敦機場過海關時，關員給他一張滿是方格和文字的細紙張，指他除非申請庇護，否則不能入境。男子懇求關員協助他，若被遣返回港會面臨即時危險，港府或視他逃離是不忠誠，甚至會拘捕他。

另一名32歲港人男子則於英國在上月1日公布有關BNO居留事宜後7日，便乘飛機到英國，入境人員同樣要求他申請庇護，否則遣返。他聲稱，其祖父是國民黨特工，他曾與一個外國情報機構分享其祖父管有的中共建立集中營文件。他害怕會被中共視為叛國，如對待新疆維吾爾族人般洗他腦。

內政部回覆英媒查詢時指，已更新相關指引，重申香港BNO簽證將於明年1月開放申請，合資格BNO持有人可在英國境內或境外申請。經現行政策入境的BNO持有人，屆時可申請改變逗留方式至香港BNO簽證。報道指，兩名港人目前可於明年1月申請香港BNO簽證。