新冠肺炎︰金正恩援助開城　下令運送白米

北韓上月中有一名疑似感染新冠肺炎的脫北者偷渡回國，領袖金正恩隨即下令封鎖開城，並宣布當地進入緊急狀態。金正恩上周三（5日）下令向開城提供特別援助，官媒周日（9日）公布，滿載援助物資的列車上周五（7日）已抵達開城火車站。

《勞動新聞》報道，開城黨會議室當天舉行特別援助物資傳達儀式，報道相片可見出席者均有戴口罩。勞動黨中央政治局委員、黨中央第一副部長李萬建現身致詞，指金正恩自封城後提供保障糧食和藥品等之後，這次再次提供了大量的白米和生活補助金。

李萬建引述金正恩指，後者希望「這一樸素的誠意能夠有助於鼓勵開城市人民」，令「幹部和人民滿懷信心地衝破嚴峻的困難」。他又引述金正恩所言稱︰「開城市人民經受的不便，就是我們黨的悲痛；照顧好他們就是母親黨理應的本分。」

北韓近日陷入疫情及水災危機，金正恩頻頻指示救災，日前更親自駕車前往重災區，到滿是泥濘的大青里銀波郡視察。金正恩視察災情後，更指示拿出自己的儲備糧食及物資救濟災民。分析認為，金正恩連串行動是旨在營造親民形象，安撫受經濟困難、新冠肺炎疫情及暴雨三重打擊的國民。