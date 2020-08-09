日媒：美國欲與北韓設雙邊聯絡辦公室

日本共同社周日（9日）引述外交消息報道，美國政府正探討與北韓分別在美朝兩地設立雙邊聯絡辦公室，在沒有外交關係的兩國之間變相設置如同大使館的機構。華府在新冠肺炎疫情導致外交停擺的現況下，將繼續摸索設置聯絡辦的可能性。

外交消息人士上周六（8日）向共同社表示，美國希望增加美朝官員之間的接觸、帶動政府高官和首腦的會談。華府計劃向平壤派駐常駐人員，同時讓朝方官員常駐設在華盛頓的聯絡辦公室。報道指華府將設置聯絡辦，視之為鋪路解除經濟制裁的里程碑，同時也旨在借此驗證北韓無核化的意向。

美國總統特朗普和北韓領袖金正恩去年舉行峰會時，有提及設置雙邊聯絡辦公室，但此事隨着會談破裂而成泡影。報道續指，雖然華府有意推動設置雙邊辦公室，但由於北韓因應疫情而大幅收緊出入境限制，令有關提案難以推進，美朝官員亦難以在第三國談判。

分析認為，特朗普考慮到美國11月舉行大選，希望借此舉彰顯美朝談判的進展，但北韓似乎有意避免在下一屆美國政府上台前進行正式談判。報道稱，日本政府正關注並分析美朝博弈動向，並認為美朝對話若有進展，將有助於重啟無核化談判。

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