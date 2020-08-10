多國提供2.98億美元援助　承諾調查爆炸成因

黎巴嫩貝魯特發生大爆炸後，聯合國及法國周日（9日）召開國際援助黎巴嫩視像會議，逾30個國家領袖、政府官員及國際組織代表參與。他們同意向黎巴嫩提供總值2.98億美元（約23.2億港元）援助，亦承諾會就爆炸成因展開獨立可信調查，同時促請黎巴嫩政府改革。

包括美國總統特朗普在內等多位代表在會後發表聯合聲明，形容「在可怕時間，黎巴嫩並不孤單」。他們承諾會提供緊急援助，主要集中在藥物、醫院、學校、食物及房屋層面。歐洲理事會主席查爾斯‧米歇爾在會上促請，就慘劇展開調查。

眾多參與會議的國家及組織當中，法國捐出3000萬歐元（約2.7億港元）。至於中國政府中東問題特使翟雋亦宣布，中國將為黎巴嫩提供100萬美元（約780萬港元）援助，用作救治受傷民眾，並向蒙受巨大損失或流離失所的家庭提供援助。

自爆炸發生後，貝魯特連日有大批民眾上街。他們上周六（8日）曾要求吊死涉事及貪腐官員，遭安全部隊以實彈、橡膠子彈及催淚彈驅散，造成728人受傷及一名警員死亡。總理迪亞卜宣布尋求提前大選，試圖平息民怨。