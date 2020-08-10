新冠肺炎：放寬限制疫情重臨　確診數再次破千

歐洲多地新冠肺炎疫情反覆，英國周日（9日）新增1062宗確診病例，是6月26日後另一次錄得逾千宗新症。

政府公布，英國過去24小時有過千人中招，8名患者死亡，而住院人數亦見回落。自爆發疫情後，英國至今共有超過31萬人染疫，累計4.6萬人病歿，死亡人數是歐洲之冠。

當地從6月中旬開始放寬限制措施後，連日確診數字正緩緩回升。為防疫情繼續蔓延，政府已決定將下階段重開計劃，從8月1日押後2周實施。

另外，倫敦大學國王學院與市場研究機構益普索莫里（Ipsos Mori）周日（9日）公布一項調查結果，當中顯示若果有新冠肺炎推出，只有53%受訪者稱肯定會注射，16%受訪者稱可能或絕不會注射。此外，37%受訪者認為戴口罩不會遏止新冠肺炎疫情蔓延，更有34%認為，政府要人們戴口罩，是作為控制公眾的手段。

調查於上月17至20日進行，訪問了2237名16至75歲英國人。調查又問受訪者，面對新冠肺炎疫潮的心理狀況，36%稱深受壓力，27%稱沒此情況。國王學院政策研究所教授杜菲（Bobby Duffy）指，調查反映人們不信任政府，以及受有關疫苗效用的種種陰謀論影響。