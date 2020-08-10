貝魯特大爆炸：再有部長辭職　內閣將討論總辭

黎巴嫩貝魯特大爆炸觸發新一輪政治危機，繼信息部長薩馬德於周日（9日）請辭後，環境部長卡坦爾（Damianos Kattar）亦引咎辭職。知情人士指，總理迪亞卜促請掛冠求去的部長暫緩請辭，內閣周一（10日）會開會討論是否總辭。國會宣布周四（13日）起緊急召開全體會議，討論政府的「罪行」。

報道引述消息指，儘管迪亞卜要求部長暫時不要辭職，但薩馬德及卡坦爾仍遞交掛冠求去。卡坦爾向迪亞卜表示：「我小孩的朋友在大爆炸中喪生，我不能再在此內閣服務。」外界預料之後會有更多部長請辭，但一名屬真主黨的部長堅稱政府站得很穩，部長們不會辭職，勞工部長亞明（Lamia Yammine）則指同僚對辭職未有定案。外交部長在大爆前一日，已因處理政治危機不力下台，黎巴嫩駐約旦大使夏蒙（Tracy Chamoun）亦已宣布辭職。

迪亞卜內閣有20名部長級官員，只要逾3分之1成員請辭，政府就會自動解散，然後以看守政府模式運作至組成新政府。在國會，有政黨亦推動議員集體辭職，目的是迫使國會解散並提前大選，而至今有8名議員宣布辭職或已提交請。