新冠肺炎：新增19人病歿　單日死亡人數再創新高

澳洲第二波的新冠肺炎疫情持續，周一（10日）新增337宗確診，另多19名患者病歿，是連續兩日新增死亡人數創新高，前一日有16人病歿。另外，由於紓困政策深得民心，總理莫里森的支持率達68%，成為國內最受歡迎的領袖。

最新數字顯示，澳洲全國累計逾2.1萬人確診，當中314人死亡。累計死亡人數最多的是維多利亞省，達228宗，大部分病歿者都是安老院舍院友。該省周一新增322宗確診，是自上月29日以來，單日確診最少的一日，但仍是國內重災區。前維省省長肯尼特認為，現任維省省長安德魯斯應對疫情不力，料於數月內下台。

新南威爾士省則新增14宗確診病例，3宗與學校有關，當中2名學童來自悉尼西北部一間女校。悉尼一名醫院藥劑部職員亦確診，當局已提醒曾於上周四（6日）到過該醫院的人留意身體有否不適。莫里森預料，國內的邊境封鎖措施難以在聖誕節前解除。

《澳洲人報》上周三（5日）至上周六（8日）訪問首都坎培拉逾1500名選民，周一公布民調結果顯示，去年因處理山火欠佳而民望低落的莫里森，其支持度達68%，與國內其他領袖進一步拉開差距，是過去5年來領先反對派的最大幅度。