政府允釋放400塔利班核心成員　換重啟和談

阿富汗政府周日（9日）宣布，同意釋放400名塔利班核心成員以換取和談。塔利班組織同意在放人後10天內，在卡塔爾首都多哈談判；若達成和約，阿富汗政府將釋放餘下4600名囚犯。美國及巴基斯坦政府均支持上述決定。

塔利班要求釋放5000名成員，以換取1000名阿富汗政府及軍隊成員獲釋。阿富汗一連三日舉行國民會議，經過3200名地區領袖及政客商討後，於周日通過釋放部分塔利班囚犯的決定，但希望國際保證這些釋囚不會重返戰場。總統艾哈邁德扎伊表示稍後會簽署命令，希望塔利班能立即停火。塔利班發言人沙欣（Suhail Shaheen）回應指，停火是和談中重要的部分，將在談判時決定。

獲釋放的塔利班成員中大多都負有重罪，其中超過150人遭判處死刑。另有部分人是塔利班派系「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）成員；44人曾參與重大襲擊，引起美國及其他國家關注。美國國務卿蓬佩奧表示，雖然釋放他們的決定不得人心，但仍支持此決定；西方料於本周與塔利班重啟和談。