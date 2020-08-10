隨手留於拍賣行信箱　金絲眼鏡竟為甘地遺物

英國一名拍賣行職員在一個周一的早上如常上班時，意外在公司門外的信箱發現一個看似隨手塞進的白信封。未料，這個在整周末擱在門外的信封內，裝着的金絲眼鏡竟是印度已故國父甘地的遺物。眼鏡將於下周五（21日）拍賣，估值至少1.5萬英鎊（約15.2萬港元）。

英媒周日（9日）報道，拍賣員斯托（Andy Sotwe）某個周一到位於繁忙工業邨的東布里斯托爾拍賣行上班時，在門外信箱發現估計是在一個周五晚上放下的白信封。它整個周末無人看管地半露在外，似乎只差一點就會掉落地上被當成垃圾掃走。信封裝有一副圓形金絲眼鏡，附上一張便條稱︰「這是我叔叔獲贈的，甘地的物品。」

斯托在研究和核對時間線後，發現眼鏡確為甘地遺物，嚇得「幾乎從椅子上掉下來」。他連忙致電便條上的電話，告知對方該眼鏡至少價值1.5萬英鎊，並相信拍賣價將遠超此值。原來，物主是當地一名8旬老翁，其叔叔早年到南非出差時，有幸遇上甘地並獲贈該副眼鏡。他甚至對斯托稱，如果這眼鏡不值錢，「可以丟進垃圾桶」。

斯托笑指，當老翁得悉眼鏡的價值時，「我想他幾乎心臟病發了」。他指出，甘地以經常把隨身物品贈予他人聞名；在核對日期後判斷物主的證言脗合，認為該副眼鏡甚至是甘地最早開始佩戴眼鏡時所用的頭幾副。斯托直言︰「這眼鏡只是用白信封裝着，很容易就可被偷走、掉落、丟棄。這可能是我們公司史上最重要的發現。」