貝魯特大爆炸：總統2周前接獲港口安全警告

上周二（4日）的黎巴嫩貝魯特大爆炸，至今造成逾160人死亡，超過6000人受傷。英媒周二（11日）披露，黎巴嫩安全官員早於爆炸前2周已去信總統奧恩及總理迪亞卜，警告儲放港口的2750噸硝酸銨有安全危險，可能被盜取用作恐怖襲擊，一旦爆炸會摧毀貝魯特，惟政府無採取任何行動。英媒指，事件再次暴露黎巴嫩政府的疏忽及腐敗。

報道公開取得黎巴嫩國家安全總局的報告，顯示黎巴嫩在7年前從一艘俄羅斯籍船隻沒收該批硝酸銨後，港口人員多次去信海關要求法院頒令立即重新出口，但不獲回應。專家於2015年認定該批硝酸銨有危險後要求轉交軍方，惟軍方拒絕並建議轉售予一間私人企業。

今年1月，由於儲存倉被發現無人看守，而且南面的牆有破洞，其中一道門鬆脫，意味內裏的硝酸銨有機會被偷，法院於是下令展開官方調查。檢察總長在調查報告稱，已立即要求維修受損的門及牆並派人看管。而國家安全總局於上月20日去信奧恩及迪亞卜，交代司法調查的結果，指出要立即保護該批硝酸銨，一旦被盜有機會用於發動恐襲。

奧恩上周承認官員通報過硝煙銨的危險性，但辯稱與自己無關，因為他不知存放地點及到底有多危險，亦無權與港口直接交涉。

爆炸後，法國及意大利派專家到現場在消防員協助下清理，有法國專家指，至今發現至少20個有危險化學品標誌的容器，其中一個更正在洩漏，現場亦發現易燃液體、電池，以及其他可以增加爆炸風險的物品；該專家沒有交代涉及哪些化學品。