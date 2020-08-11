盧卡申科斥外國操縱示威　普京籲加深融合

白羅斯（舊稱白俄羅斯）首都明斯克及全國多地周一（10日）有數以萬計民眾上街，抗議總統盧卡申科第6度當選。盧卡申科指摘波蘭、英國和捷克指使全國性的示威，形容示威者是被外國主人操縱的綿羊，不容任何人分裂國家。俄羅斯總統普京則在盧卡申科連任後，提議兩國應重啟加深融合的計劃。

執政26年的盧卡申科有「歐洲最後獨裁者」之稱，他聲稱政府在選舉日截獲來自波蘭、英國和捷克的電話，並指有來自波蘭、烏克藩及俄羅斯的民眾試圖參與示威。他指：「他們（外國）在給我們的綿羊指路：他們（示威者）不明白自己在做甚麼，已經被控制了。」盧卡申科誓言不會讓任何人分裂國家，敦促示威者守法，否則將面臨嚴厲鎮壓。白羅斯政府於周日（9日）選舉日開始禁網，盧卡申科聲稱只是倣效外國做法。

波蘭及捷克外交部都否認指控，譴責白羅斯暴力鎮壓示威者，歐盟及北約亦發聲明譴責。美國國務卿蓬佩奧周一表示，美方深切關注白羅斯舉行不自由、不公平的總統選舉，強烈譴責針對示威者的暴力鎮壓，禁網亦阻礙人民分享有關選舉和示威活動的訊息。

俄羅斯總統普京祝賀盧卡申科勝選，建議對方與俄羅斯建立更緊密的軍事政治關係，推動兩國進一步融合，希望白羅斯的行動能全方位促進雙邊互惠，加深俄白聯盟的合作。

較早前，盧卡申科的對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）敗選後一度失聯，下落不明。立陶宛外交部周二（11日）證實，季哈諾夫斯卡婭身處該國。