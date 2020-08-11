新冠肺炎：搶閘批准全球首款疫苗　普京女兒已接種

俄羅斯總統普京周二（11日）宣布，衞生部已批准全球首款新冠肺炎疫苗，他的其中一名女兒已率先接種。

普京表示，衞生部周二批准由國防部及莫斯科Gamaleya Institute研發的疫苗，希望俄羅斯會盡快開始大規模生產。疫苗於6月18日啟動臨床試驗，所有38名參與志願者都產生了免疫力，普京感謝所有參與疫苗研製工作的人，並指疫苗非常有效及可提供穩定的免疫力。

普京透露，其女兒參與了試驗，首次注射後其體溫升至38度（攝氏，下同），之後幾日稍微高於37度。她接受第2次注射後，體溫亦輕微上升，之後回復正常，她亦感覺良好，而且抗體指數高。俄羅斯預計疫苗至明年1月1日可供民用。

較早前，菲律賓總統杜特爾特周一（10日）發表電視講話指，自願成為第一個親自測試俄羅斯疫苗的人，正與俄方商議向菲律賓提供疫苗生產技術。他認為俄羅斯疫苗將造福人類，如對他有效，那其他所有人都可接種。有報道指，杜特爾特希望無償獲得俄方疫苗，擬與普京磋商交付菲方的疫苗數量等事宜。