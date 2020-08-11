新冠肺炎︰102日無確診斷纜　奧克蘭現4宗社區感染個案

新西蘭抗疫成果驚人，惟在連續沒有新確診新冠肺炎個案的第102日斷纜。總理阿德恩周二（11日）宣布最大城巿奧克蘭出現4宗社區感染個案。4人屬同一家庭，未知感染源頭，並非來自海外，亦非檢疫隔離人士。阿德恩宣布由周三（12日）中午起，將奧克蘭警戒級別升至第3級，即所有人必須留家，酒吧等餐廳關閉，其他城巿則升至第2級。

另據當地媒體報道，於基督城雪莉區一個安老社區，近日有居民出現不明呼吸道疾病症狀，區內現已實施封城令，病人進行了新冠肺炎檢測，後來診斷僅為普通流感。該社區周二向全體住戶的家人致信，告知1樓的護理中心有多名居民出現呼吸道疾病症狀，表示雖然出現新冠疫情的可能性很低，作為預防還是封鎖了該區，暫時不接受訪客，另外病人的採樣拭子已經送去公共衛生部做新冠肺炎檢測。

區域經理埃姆斯伯里（John Amesbury）其後證實：「我們有8名居民出現普通流感症狀」，已經採取常規預防措施警惕公共衛生部門，他補充：「目前沒有任何證據顯示有一般流感之外的問題」。當地坎特伯里區醫療委員會發言人亦稱，已聯絡當地醫生對民眾進行篩查，但這只是預防冬季呼吸道疾病的常規程序。