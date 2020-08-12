新冠肺炎︰維省增21死創新高　省長備受下台壓力

澳洲維多利亞省的新冠肺炎疫情持續，周三（12日）新症增幅回升至410宗，另多21人病死，為疫情爆發以來最多。省長安德魯斯（Daniel Andrews）周二（11日）一度指澳洲國防軍無派員協助隔離措施，被防長雷諾茲反駁。反對派要求安德魯斯就此下台；後者則否認有對國會說謊。

維省新症在過去兩日回落至300多宗的水平，但周三再回升至400宗以上；新增死亡人數更是在過去連續兩日的19死後，再創新高。安德魯斯表示已派出300萬個口罩支援有需要民眾，並強調保護衣等醫療物資充足。儘管新症數字仍高企，但維省政府估算模型顯示，該省的封鎖措施將可於下月由第三階段放寬到第二階段，有利經濟復甦。

安德魯斯周二表示，不認為澳洲國防軍會派員協助實施酒店隔離措施；雷諾茲同日否認其說法，維省風險管理指揮官克里斯普（Andrew Crisp）更斥該言論完全失實，直指維省政府拒絕國防軍的支援。維省反對派領袖奧布賴恩（Michael O'Brien）要求安德魯斯就向國會說謊而下台，後者則否認指控，強調無意糾纏政治問題。