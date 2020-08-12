用希特拉惡搞片諷公司被炒　工人勝訴獲賠20萬澳元

澳洲珀斯一名技術工人，前年曾用一段惡搞納粹德國領袖希特拉的電影片段，嘲笑公司遭解僱。經過2年官司，法院周一（10日）裁定事主勝訴，解釋片段只是開玩笑，沒有冒犯成分，事主可獲20萬澳元（110萬港元）賠償及重返公司工作。

特雷西（Scott Tracey）在英國石油公司任職煉油廠工人，他2年前在Facebook的私人群組向同事分享一段希特拉的惡搞片段，該片段來自德國電影《希特拉的最後12夜》，但被網民多次二次創作，成為經典的惡搞材料。特雷西利用該片段嘲笑公司的薪金談判過程，公司直斥這是將管理層比喻為納粹，違反公司的行為守則，遂解僱特雷西。

特雷西提訴，但公平工作委員會去年9月以片段不恰當及冒犯為由，駁回他的指控。其後他再上訴，強調涉事片段只是開玩笑，無意冒犯任何人，最終上訴成功並重返公司。但英國石油公司不服決定，入稟聯邦法院，法院稱惡搞片段將管理層比喻為納粹屬的說法是不合理，裁定公司敗訴，需要向受害人賠償17.7萬澳元（98萬港元），以及2.4萬澳元退休金。