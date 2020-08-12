新冠肺炎：延至下周一解散國會　不排除押後大選

新西蘭連續102天沒有本土新冠肺炎確診病例的紀錄斷纜，周二（11日）公布奧克蘭出現4宗社區感染病例，當局正調查感染源是否來自海外入口的冷凍貨物。總理阿德恩周三（12日）宣布，延遲至下周一（17日）才解散國會，又稱下月舉行的大選亦可能要押後。

新西蘭原定於周三早上解散國會，並於下月19日舉行大選。阿德恩表示，解散國會意味即使有需要，他們亦不能以任何原因再召集國會，所以決定延遲解散國會5天，以保留再召開國會會議、討論大選日期等的選項。她又稱，正向選舉委員會尋求意見並審視情況，再決定是否一併延遲大選。

衞生部長布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）周三表示，正調查新增確診患者一家的感染源頭，由於其中一名男患者在冷凍品商店工作，懷疑可能是接觸外國入口的貨物後染疫，正在相關場所進行檢測。布盧姆菲爾德指出，新冠病毒可以在冷藏環境存活一段時間，又稱很有信心該國已有一段長時間沒出現社區傳播。

因應出現本土病例，奧克蘭周三起進入第3階段封鎖，公共設施、酒吧、餐廳及商店關閉，食肆只准提供外賣；除非提供必需服務，否則一律在家工作，聚會不能多於10人。至於全國其他地區進入第2階段封鎖，兩項措施均維持3天。