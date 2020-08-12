總統選舉爆示威5000人被捕　歐盟揚言實施制裁

白羅斯（舊稱白俄羅斯）的總統選舉結果，觸發連續第3日示威，警方周二（11日）稱直至周一晚拘捕5000人、60警員受傷；歐盟警告會向鎮壓示威者及介入選舉的人士實施制裁。至於逃亡到立陶宛的反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya），指離開國家是為了保護子女。

數千名示威者周二晚在首都明斯克及全國多地上街抗議，警方迅速戒備，使用閃光彈及和橡膠子彈驅散人群，但仍有零星的示威者在市中心抵抗，最終有數十人被捕，包括手持鮮花出席悼念活動的市民。

敗選的季哈諾夫斯卡婭逃到立陶宛首都維爾紐斯，她發布片段，形容離開國家是艱難的決定，相信有人會因此而憎恨、譴責或諒解自己。她又稱已與子女在立陶宛團聚。她亦在另一段影片，促請支持者尊重法律及避免與警方衝突。

在連日示威中，警方以強硬手段大舉拘捕示威者，引起外界關注。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）警告，27個成員國正考慮對鎮壓示威者的警員及干預大選的官員採取行動，他直斥大選絕不公平和自由，促請總統盧卡申科展開對話。