新冠肺炎：訓練犬隻聞衣物　助辨認潛伏患者

英國有大學團隊訓練犬隻，透過嗅覺聞新冠肺炎確診者及非患者的衣物，協助找出潛伏患者，估計最快可一小時篩查250人。研究人員指，若研究成功或能扭轉劣勢，為疫情帶來希望。

研究人員找來3隻曲架犬、一隻拉布拉多犬、一隻拉布拉多貴婦犬及一隻混種拉布拉多金毛尋回犬受訓，並希望能收集到325個確診樣本及675個非確診樣本，加以分析。他們徵求沒有染疫、有輕度病徵、需做咽喉拭子檢測及已完成檢測的英國國家衞生事務局（NHS）義工及其家屬，戴上口罩3小時及穿上尼龍襪子及T恤12小時以便提供樣本。

有研究人員表示，這些犬隻最快可在6至8周內受訓，牠們嗅覺十分靈敏，可在奧林匹克標準泳池大的範圍內偵察小至一茶匙的沙糖。德國研究人員上月已開始同類測試，透過收集新冠肺炎患者及健康人士的體液，訓練軍犬嗅出患病人士。阿聯酋杜拜更已在機場中試行，政府人員表示準確率高達92%。

研究負責人洛根（James Logan）表示，快速篩查大量人能協助民眾生活回歸正常，更能改變診斷的方式。是次研究由達勒姆大學及倫敦衞生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）合作進行，預計測試費用約50萬英鎊（約505萬港元）。