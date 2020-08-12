3D技術重塑臉部　揭拉斐爾自畫像「整鼻」

拉斐爾的自畫像（右）的鼻子，比3D模型中的精緻小巧。

今年是意大利文藝復興時期意大利著名畫家拉斐爾（Raffaello Sanzio）逝世500周年，羅馬大學的科學家團隊利用其頭骨石膏模型，通過3D技術重塑拉斐爾的真實容貌，結果發現拉斐爾可能不太滿意自己的大鼻子，因此在一幅自畫像中為鼻子美化縮小，就像網紅修圖示人。

外媒周三（12日）報道，托爾維爾加塔校區的分子生物學家（Mattia Falconi）領導法醫人類學家等組成的團隊，利用1833年製作的拉斐爾頭骨石膏模型，以3D成像軟件重建拉斐爾的臉部。重建的照片顯示，拉斐爾離世前留有鬍子。

團隊認為，雖然拉斐爾經常將自己畫得比實際年齡小，但對比起他去世前15年完成、1506年的自畫像，拉斐爾將22歲的自己畫成臉部鬍子刮得乾淨，並將鼻子微調成更精緻立體的樣子，有別於其他自畫像中使用的同類鷹鉤鼻。

拉斐爾與文藝復興巨匠達文西、文藝復興時期大師米高安哲羅並稱「文藝復興藝術三傑」，他在1520年逝世，終年37歲。其遺骸在1833年出土，曾由當時的專家以頭骨製作出石膏模型，但骸骨是否屬於拉斐爾仍無法確定。

Falconi指出，重建臉容與拉斐爾同時代畫家描繪的大部分肖像，如皮翁博（Sebastiano del Piombo）1512年至1515年創作的作品《一個男人的肖像》（Portrait of a Man，暫譯）等相似。他認為，今次研究表明當年出土頭骨有85%機率屬於拉斐爾。