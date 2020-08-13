新冠肺炎：3華生故意違宵禁令買外賣兼拍片炫耀　惹眾怒後認衰

澳洲維省新冠肺炎疫情反彈之際，墨爾本有3名中國留學生周日（9日）清晨無視宵禁令外出至附近連鎖快餐店麥當勞買外賣，更拍片放到中國社交媒體微信炫耀一番。結果數小時內瘋傳及遭到當地華人譴責。事後他們移除影片及道歉，惟最後3人需繳付罰款。

3名留學生將影片刪除及發布道歉聲明，稱當時只想引人注目，知道其行為為當地中國人帶來侮辱及極大的負面影響，惟當地華人仍難以平息怒憤。最後，他們向警方「懺悔」自首，各人要為違反禁令罰款1652澳元（約9125港元）。他們接受當地媒體訪問時表示願意接受一切批評，深知罪有應得。片中所謂的「勇敢」其實十分無知，行為愚昧，更指他們自己只是一群可恥的小丑。

涉事學生當時將長5分鐘的影片放上微信，影片更配有占士邦的主題音樂。片中他們對自己的行為感到自豪，有2名學生在店中等候外賣時跳舞。返回住所後有人更稱墨爾本的防疫限制如同「放屁」。

墨爾本的宵禁令在晚上8時到早上5時實施，因為醫療原因、工作和提供照料服務的人可獲豁免，例如麥當勞等部分商店，會在宵禁時間營業為獲豁免的人士提供服務。